Politiloggen tirsdag 19. september

VENNESLA: Trafikkuhell på Kringsjåvegen

21.37: En bil har kjørt av veien ved Kringsjå i Vennesla. Politi og ambulanse er på stedet, skriver politiet på Twitter. Helsepersonell er på stedet for å sjekke de involverte. Bilen havnet av veien opp mot den nedlagte kraftstasjonen på Kringsjå.

ARENDAL: Kjøring i beruset tilstand

20.00: En personbil er kontrollert av politiet, og føreren av bilen er anmeldt for kjøring i beruset tilstand. Førerkort er beslaglagt.

SØGNE: På hjul etter politiet

11.55: Se egen sak

RISØR: 16 forelegg

11.45: 14 forenklede forelegg for fartsovertredelse og 2 for mobilbruk var resultatet av UPs to timer lange kontroll i tidsrommet 09.45–11.45.

AUDNEDAL: Utforkjøring

06.26: Se egen sak

SONGDALEN: Tatt med hasj

03.33: En politipatrulje møtte to unge menn. De to ble anmeldt for bruk og besittelse av hasj. Begge har erkjent forholdet.

ARENDAL: Fakket med stjålet moped

02.30: Da politiet kontrollerte en mopedist, viste det seg at mopeden var stjålet. Den mannlige mopedisten var også i besittelse av mindre mengder narkotika.

GRIMSTAD: Mann med narkotika

01.35: Politiet opplyser at en mann ble tatt med tabletter og mindre mengder narkotika natt til tirsdag. Mannen er i 30-årene.