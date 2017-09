SONGDALEN: Tatt med hasj

03.33: En politipatrulje møter to unge menn. De to anmeldes for bruk og besittelse av hasj. Begge har erkjent forholdet.

ARENDAL: Fakket med stjålet moped

02.30: Da politiet kontrollerte en mopedist, viste det seg at mopeden var stjålet. Den mannlige mopedisten var også i besittelse av mindre mengder narkotika.

GRIMSTAD: Mann med narkotika

01.35: Politiet opplyser at en mann ble tatt med tabletter og mindre mengder narkotika natt til tirsdag. Mannen er i 30-årene.