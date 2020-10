Uten tiltak for å oppnå klima­målet

Kristiansand kommune er ikke i nærheten av å finne tiltak for å nå klimamålet om 80 prosent reduksjon av våre utslipp innen 2030.

Økonomidirektør Terje Fjellvang og kommunedirektør Camilla Dunsæd presenterer klimabudsjettet onsdag ettermiddag klokka 17. Foto: Kjetil Reite

KRISTIANSAND: – Klimabudsjettet er ikke bedre enn i fjor. Men neste år vil det bli et bedre styringsverktøy, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.

Fjorårets klimabudsjett var uten et eneste målbart tiltak.

Fram til 2024 har kommunen i sitt nye budsjett kommet opp med tiltak som i beste fall kan redusere utslippene i byen med 372 tonn CO₂ i perioden 2021–2024. I hovedsak ved at gamle bensinbiler i hjemmesykepleien erstattes med elbiler.

– Per i dag finnes det ikke tilstrekkelige klimatiltak for å oppnå Kristiansands klimamål, skriver kommunedirektøren i klimabudsjettet.

Den blå linja i bunnen viser hvor utslippene skal ligge i 2030 hvis vi reduserer dem med 80 prosent. Den grå linja viser hvor vi anslagsvis er på vei. Den grønne stiplede linja viser hvor vi skulle gått for å nå målet. Foto: Kristiansand kommune

Et stort gap

For et år siden sa bystyret at Kristiansand skal redusere sine utslipp med 80 prosent innen 2030. Det tilsvarer 326.345 tonn CO 2 av 407.30 tonn. Med klimabudsjettet administrasjonen presenterte onsdag, som også inkluderer gamle og nye nasjonale tiltak, indikeres en samlet reduksjon på rundt 70.000 tonn innen 2030. Men det er stor usikkerhet knyttet til dette tallet.

– Det er et stort gap mellom vedtatt målsetting og tiltak for å oppnå målsettingen, skriver kommunedirektøren.

Tas alvorlig

– Kommunen klarte ikke bruke opp pengene som politikerne bevilget til klimatiltak i fjor. Det er knapt noen nye tiltak i budsjettet. Og nå er det ett år mindre til 2030. Tar administrasjonen dette alvorlig nok?

– Dette blir urettferdig, sier økonomidirektør Terje Fjellvang og viser til at det tar tid å få systemet på plass.

– Vi tar det alvorlig, sier kommunedirektør Dunsæd.

– Det anbefalte målet på 80 prosent gjelder hele byen, og krever endringer hos mange. Vi har nå opprettet det nye bærekraftssenteret. Det er en måte å få hele befolkningen med, sier hun.

Dunsæd legger vekt på kommunens rolle som tilrettelegger og deres samarbeid med andre.

– Hele byen må beveges hvis vi skal nå målet, sier hun.

Prosess

Som Fædrelandsvennen skrev onsdag er målet for administrasjonen å utvikle klimabudsjettet til å bli et mer effektivt styringsverktøy. Det betyr at klima- og miljøeffekten skal synliggjøres i alle saker kommunen jobber med og som politikerne vedtar.

– Her er vi med i det nasjonale Storbyforskningsnettverket, sammen med både fylkeskommunen og Arendal, sier Dunsæd som legger til at dette vil vises i neste økonomiplan.

– Vi trenger ikke finne opp kruttet alene, sier Dunsæd.

– Men flere millioner til klimatiltak står ubrukt et år etter forrige budsjett ble vedtatt?

– Da bystyret gjorde sitt vedtak 18. desember i fjor, måtte vi ansette folk og få det administrative apparatet på plass. Det tar tid, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.

– Noe er utsatt på grunn av pandemien. Det er også urealistisk at alt skal være på plass fra første januar, legger han til.

– Vi viderefører også hele beløpet videre til neste år, sier Dunsæd.

Fakta Dette er tiltakene 2021–2024 De direkte kuttene i CO₂-utslipp gjelder: 19 tonn CO₂ ved anskaffelse av en nullutslipps renovasjonsbil i kvadraturen. 300 tonn CO₂ ved anskaffelse av elbiler. 53 tonn CO₂ ved klimatiltak på ny gjenvinningsstasjon til Avfall Sør. Andre tiltak: 107 millioner til biler og maskiner. Alle nye biler skal være nullutslippsbiler. (Det kan gjøres begrunnede unntak) 11 millioner til ladepunkter. (4 millioner av disse blir tilgjengelig for publikum) 8 millioner til borettslag som vil ha solcelleanlegg. Agder kollektivtrafikk forutsetter bruk av fossilfritt drivstoff på busser som ikke går på strøm. Boliger, arbeidsplasser og tjenestetilbud lokaliseres slik at flest mulig kan gå, sykle eller bruke kollektiv transport. 10,2 millioner til gatebruksplan og kjøp av grunn til gang- og sykkelveier. Strengere klimakrav ved innkjøp. Strengere klimakrav knyttet til bygg- og anleggsprosjekter. Utslipp fra fjernvarme forsvinner fra 2023 fordi den er fossilfri.

