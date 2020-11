Tillits­valgt ble oppsagt på dagen: – Det er surrea­listisk.

Mandag tok heismontører fra konkurrerende bedrifter oppstilling utenfor heisbedriften Schindler på Moseidmoen i Vennesla. Foto: Kristin Ellefsen

«Et angrep på tillitsvalgt er et angrep på alle» sto det på banneret utenfor Schindler AS i Vennesla mandag. Ledelsen anklages for fagforeningsknusing etter at klubbleder fredag ble oppsagt på dagen.

