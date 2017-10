GRIMSTAD: Slukket brann i studentbolig

06.10: Østre Agder brannvesen, avdeling Grimstad, rykket ut til automatisk brannalarm i Jon Lilletunsvei.

110-sentralen opplyser ved 06.30-tiden at det har vært brann i et rom, men at røykdykkere fikk slukket brannen kjapt ved ankomst.

Politiet opplyser at brannen oppstod i en studentbolig. Beboerne ble kjørt til sykehus for sjekk, etter å ha fått i seg noe røyk.