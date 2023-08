Filip Osmundsen har kjørt vannscooter i flere år. Nå trengte han et sertifikat for å fortsette å kjøre. Foto: Jacob J. Buchard

Nytt krav for å gjøre dette: – Pappa tvang meg til å ta kurset

Nå må alle som skal kjøre fritidsbåt eller vannscooter over 50 knop ha et eget høyhastighetssertifikat. Filip Osmundsen elsker å kjøre raskt, og tar sertifikatet for å kjøre på lovlig vis.