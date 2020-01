Flokk rett ved hytteområde: Frykter at hunder skal skremme reinsdyrene

Vanskelig tilgang på mat i fjellet gjør at reinsdyrene trekker ned mot dalbunnen på Hovden. Nå innfører kommunen båndtvang for å unngå at dyrene skremmes.

