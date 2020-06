Stjal Kjæresten to ganger

Kjæresten ble stjålet to ganger i helga. Først fra Lillesand. Så fra Kristiansand. Begge gangene fant de henne igjen.

Gøril Kristiansen og sønnen Erik Kristiansen bak sammen med kameraten Sander Corneliussen (t.h.) om bord i Kjæresten. Trygt forvart hjemme i hagen. Foto: Eide, Jan Oddvar

LILLESAND: – Det er drømmebåten, sier Ove Kristiansen og omfavner henne med et varmt blikk.

– Det er ikke tilfeldig at hun heter Kjæresten, humrer Gøril Kristiansen og ser opp på mannen med et glimt i øyet som mer enn antyder at navnet har vært et tema i ekteskapet.

Nå er hele familien lettet over å ha henne hjemme i hagen igjen, ganske hel, men med noe arr etter kampen med tyvene.

Drømmen

For Kjæresten har vært deres helt siden Skibsplast måtte avvikle i 2012. Den 22 fots store båten var en av de siste som forlot båtbyggeriet i Evje og Hornnes.

– Han hadde kikket etter henne lenge. Akkurat den. Men den kostet jo mye, og vi hadde ikke råd. Ove sa at når vi ble pensjonister, da skulle vi ha den. Så gikk årene. Ove havnet på sykehus. Skibsplast ble nedlagt. Da dukket denne opp. Og så er det jo ingen selvfølge at vi lever så lenge at vi blir pensjonister. Så da slo vi til, sier Gøril Kristiansen og forteller at den er familiens store samlingspunkt gjennom somrene.

– Dagsturer, overnattinger, vannsport, korte og lange turer. Hun er drømmen vår, fra 17. mai og til godt ut på høsten, forteller familien.

Savnet Kjæresten

Ove Kristiansen var på tur da politiet ringte lørdag kveld. Båten til familien var funnet i Stølekilen i Kristiansand, med flere tegn på at den var stjålet. Ingen i området kjente igjen båten, som lå shabby fortøyd ute fra land, uten kalesje i regnet.

– Vi var en gjeng som så den. Jeg tror den ble tauet inn midt på dagen fredag. Den lå der ute, slik at du måtte ha båt for å komme i land fra den. Vi snakket om den, så jeg var borte og kikket, og sa ifra til hun som eier der borte at hun bare måtte få ringt politiet og si at det nok var noen som savnet Kjæresten sin, humrer Terje Bergstøl.

Her ble Kjæresten funnet seint lørdag kveld. Natt til søndag ble Kjæresten liggende ved bryggeanlegget bak i bildet. Foto: Privat

Fylt med diesel

Kjærlighetssorg var det. Og gjensynsglede ble det. Gøril Kristiansen fikk med seg sønnen Erik og kompisen Sander Corneliussen. Og fikk hjelp fra Bergstøl til å hanke Kjæresten inn til land.

– For båten startet ikke, sier Erik Kristiansen.

Motoren med 225 hester var tom for bensin.

– Tyvene hadde fylt tanken helt med diesel. De har ikke fått start på den, og lagt den fra seg inne i Stølekilen.

Hele kabinen var full stjålet verktøy fra servicebilene til et rørleggerfirma som ble raidet natt til fredag i Lillesand. Foto: Privat

Stjålet verktøy

Inne i kabinen fant Kristiansen mengder med stjålet verktøy.

– Det må ha vært verktøy for 20.000–30.000 kroner, minst. Og noe av det så vi kom fra en lokal rørlegger her i Lillesand, sier Erik Kristiansen.

– Jeg snakket med dem, og de hadde hatt innbrudd i to av sine servicebiler natt til fredag, forteller Sander Corneliussen.

– Politiet kom ut og tok med alt tyvgodset, forteller Gøril Kristiansen.

– Og så fant de ei pakke med pølser som var stjålet fra en butikk i nærheten. De kjeltringene må være godt kjent i området her, bemerker Terje Bergstøl.

Var klar til å ta tyven

– Politiet regnet med at tyvene ville komme tilbake for å hente verktøyet og båten, forteller Bergstøl.

– Men ikke fikk vi start på båten, ikke fikk vi heist den på land heller. Men redningsskøyta kunne hjelpe oss neste morgen, forteller Gøril Kristiansen.

Terje Bergstøl fortøyde Kjæresten ved siden av sin egen båt.

– Så satte jeg opp lyskastere som var siktet inn rett på båten. Med lysbryteren rett ved siden av meg, hvis jeg hørte noe, forteller Bergstøl.

Klokka 04 natt til søndag så han Kjæresten siste gang før han sovnet.

Kjæresten er en 22 fots Skibsplast 660 DC fra 2013. I sju år har familien Kristiansen hatt den uten noen problemer. I helga ble båten stjålet to ganger. Foto: Eide, Jan Oddvar

Stjålet igjen

Tidlig søndag morgen kom familien Kristiansen og Sander Corneliussen tilbake for å møte redningsskøyta Bendt R. Rasmussen, som skulle taue Kjæresten til Korsvik, der det ventet en lastebil.

– Den er vekk! sa Erik Kristiansen.

– Du tuller! sa Gøril Kristiansen.

– Nei! Den er vekk! sa Sander Corneliussen.

I båten sin lå Terje Berstøl i sin dypeste søvn og ble vekket:

– Den er faen meg vekk. Igjen!

Kjæresten hadde ligget fortøyd to meter fra Bergstøls båt.

– Ikke det at vi skulle passe på båten. Men det var nesten flaut. Tyvene hadde også tatt med seg ei bensinkanne som lå på båten min – 40 centimeter fra der jeg sov med hodet, på utsiden, sier Bergstøl.

Jakten på Kjæresten

Tyvene kunne ikke være langt unna. Bergstøl tok med seg Sander Corneliussen i sin båt, og tok opp jakten på Kjæresten.

– Det var en sånn Miami Vice-båt – i 50–60 knop, gliser Corneliussen.

Etter fem minutter fant de henne.

– I lagunen på Torsøya. Båten var tom. De hadde sikkert funnet ut av tyvgodset var vekke, hevet dreggen og dratt. Ikke hadde de ødelagt den heller. Helt ærlig: De tyvene er godt kjent i området. Hvem finner Stølekilen, liksom. Og så lagunen på Torsøya, sier Bergstøl.

– De har revet av nummeret på båten, og har forsøkt å pilke vekk navn, merker og kjennetegn. Med full tank ser det ut til at de hadde tenkt seg på langtur, sier Erik Kristiansen.

Sander Corneliussen (t.v.), Gøril Kristiansen og Erik Kristiansen (t.h.) har hatt en svært travel og spesiell helg for å få Kjæresten på trygg grunn igjen. Foto: Eide, Jan Oddvar

Kjæresten er hjemme

Bergstøl overøses med takksigelser for at de fikk Kjæresten sin tilbake.

– Fantastisk å møte mennesker som er så behjelpelig, sier Gøril Kristiansen.

– Skulle bare mangle. Sånn må det være når noen trenger hjelp, sier Bergstøl

Familien fra Lillesand har fått Kjæresten hjem. Trygt i hagen. Nå skal hun fikses opp for sommeren. Igjen.

