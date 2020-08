Fire hester på avveie – bil kolliderte med en av dem

Bil kjørte på hest i 80-sone.

Her er to av hestene tilbake på plass på gården. I alt fire hester kom seg søndag ut av innhegningen og én av dem traff en bil på riksvei 9. Foto: Kjell Rune Strømstad

HORNNES: Politiet i Agder meldte om hendelsen klokken 22.19.

Søndag kveld kom fire hester seg ut av innhegning på Hannås i Hornnes. Like etter ble en av hestene påkjørt av en bil på riksvei 9, like ved Gullringstjørna.

– En av hestene ble truffet av en personbil. Eier av hestene kom heldigvis raskt til stede. Verken sjåføren eller hesten skal ha kommet til skade, sier Knut Odde, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Ulykken skjedde i en 80-sone og politiets operasjonsleder priser seg lykkelig for at ingen ble skadet.

– Takk og lov for at det gikk greit. Når man treffes et så tungt dyr i høy fart kunne dette går langt verre. Det er kun et speil som var knekt på bilen, og ifølge hesteeieren gikk det fint med hesten, sier Odde.

Fra en kilde på stedet får Fædrelandsvennen opplyst at tre av de fire hestene er samlet inn, mens man fremdeles leter etter en hest.

