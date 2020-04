Hunsfest avlyst

Hunsfest melder at festivalen som skulle gått 12. juni blir avlyst. Billettene blir refundert.

Hunsfest 2020 blir avlyst på grunn av koronasituasjonen. Foto: Heida Gudmundsdottir

VENNESLA: Kulturminister Abid Raja (V) sa tirsdag under en pressekonferanse at idrett- og kulturarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand må bli avlyst eller utsatt til etter 15. juni.

Derfor blir det ikke noe av festivalen Hunsfest, som skulle vært arrangert 12. juni på Hunsøya i Vennesla.

«Dette har vi sett komme og alle som har kjøpt billett til årets festival vil få billett til Hunsfest 2021 eller de vil få pengene igjen. Samtlige billettkjøpere får en epost i løpet av påska hvor de får velge mellom alternativene. Det er kjipt å måtte avlyse årets festival, men hensynet til liv og helse er selvsagt det viktigste.», står det på Hunsfest sin Facebook-side.

De skriver videre at de skal prøve å arrangere så fort de har muligheten.

«Men da i mindre skala hvis det er mulig å gjennomføre i 2020. I 2021 er Hunsfest slik dere kjenner oss tilbake som vanlig», står det videre.

Raga Rockers, Lissie, Sondre Justad og Stavangerkameratene skulle stått på scenen under det som skulle vært den sjette utgaven av éndagsfestivalen.