Politibetjent snur og godtar forelegg for Skofterud-søk

I sommer skrev Bergensavisen at politiets eget sporingsprogram hadde avslørt at flere ansatte hadde lett gjennom dokumenter etter at skistjernen Vibeke Skofterud mistet livet i en vannscooter-ulykke utenfor Arendal natt til 29. juli 2018.

Kun én politimann i 20-årene, som på det aktuelle tidspunktet tilhørte Vest politidistrikt, nektet å vedta boten. Han skulle etter planen møte i Oslo tingrett onsdag, men nå er hovedforhandlingen avlyst, opplyser hans forsvarer, advokat Eva-Marie Stryker, til Nettavisen.

Hun poengterer at mannen fremdeles verken erkjenner straffskyld eller forelegget på 2.500 kroner, men at han likevel godtar det.

– Han har besluttet at han ikke orker å stå i prosessen. Det er en kombinasjon av mange faktorer, sier forsvareren, som sier at klienten egentlig hadde bestemt seg for å møte i retten.

– Det har vært mye oppstuss om saken, og det er en belastning å stå i retten som tiltalt. I tillegg risikerer han at det blir en ny runde i retten dersom han skulle vinne fram og Spesialenheten anker. Nå ønsker han bare å legge saken bak seg selv om han er uenig i at han har gjort noe straffbart, sier forsvareren til avisen.