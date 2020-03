Vennesla: Kommuneansatt smittet

En ansatt i helse- og omsorgstjenesten i Vennesla kommune er smittet av koronaviruset.

En ansatt i helse- og omsorgstjenesten i Vennesla kommune er smittet av koronaviruset. Foto: Henrik Ihme

VENNESLA: Det opplyser kommunen i en pressemelding torsdag kveld.

Som følge av dette er åtte andre ansatte satt i karantene der vedkommende jobber. Det er ikke kjent hvor den ansatte jobber, men vedkommende er bosatt utenfor Vennesla kommune.

Kun ett tilfelle

Alle pårørende, brukere og ansatte som er berørt vil få oppfølging og informasjon.

– Vi har vært i en heldig situasjon i Vennesla noen dager uten smittede. Det var bare et tidsspørsmål før en av våre ansatte ble smittet. Jeg har full tiltro til våre ansatte og kommuneoverlegen. De følger opp faglig og smitteberedskapen er høy, sier ordfører Nils Olav Larsen i pressemeldingen.

Larsen sier videre at han er imponert over arbeidet som pågår i kommunen. Det er så langt ikke bekreftet flere smittetilfeller i Vennesla.

Over 100 i karantene

Totalt 121 kommunale ansatte er i karantene på grunn av koronaviruset. 83 av disse jobber i helse- og omsorgstjenesten.

Larsen opplyser at kommunen har et eget bemanningskontor som jobber med å holde oversikt over situasjonen.

På stedet der den ansatte som er smittet jobber, ble det i dag satt inn fire vikarer.