Varsler lønns­økning på maks 0,2 prosent for kommu­nalt ansatte

Forhandlingene i kommunal sektor starter i september. Kommunedirektør i Kristiansand, Camilla Dunsæd, har budsjettert med et tilnærmet nulloppgjør. Her er hun sammen med ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i et formannskapsmøte før sommeren. Foto: Kjetil Reite

Kristiansand kommune har budsjettert med at kommunalt ansatte får en lønnsvekst på litt over null prosent. – Dette året skal vi være glade for at flest mulig har en jobb å gå til, mener varaordfører Erik Rostoft.

