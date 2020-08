Nattarbeid i tunnel

Flekkerøytunnelen i Kristiansand vil tidvis være stengt natt til onsdag.

Det vil være redusert framkommelighet i Flekkerøytunnelen natt onsdag. Foto: Heida Gudmundsdottir /arkiv

KRISTIANSAND: Det opplyser Statens vegvesen på sine hjemmesider.

Fra klokka 22 tirsdag kveld skal det utføres vedlikeholdsarbeid i Flekkerøytunnelen i Kristiansand.

Fram til midnatt vil bilistene bli ledet av en følgebil. Deretter vil tunnelen bli stengt i inntil én time av gangen etter dette. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere.

Arbeidet pågår fram til klokka 06.00 onsdag morgen.

Arbeidet med byggingen av den nye Varoddbrua, samt rivingen av den gamle, pågår for fullt. De to neste nettene blir ett felt i østgående retning stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Foto: Kjetil Samuelsen

Stenger ett felt på Varoddbrua

På Varoddbrua vil ett felt være stengt for trafikk de to neste nettene. Veivesenet opplyser at dette gjelder østgående retning.

Årsaken til stengingen er vedlikeholdsarbeid. Arbeidet vil pågå fra klokka 21.00 til 05.30 neste dag.

