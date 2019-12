Start-legende gir deg sin beste oppskrift på Delfiakake

KRISTIANSAND: Olav Klepp jr., for dem av dere som ikke allerede vet det, spilte 324 kamper på midtbanen til Start i perioden 1980–91, bare avbrutt av et kort opphold i Brøndby i 1987. Der spilte han sammen med spillere som Peter Schmeichel, Brian Laudrup og John «Faxe» Jensen.

Klepp var også med på å ta Starts siste seriegull, men siden han la skoene på hylla har han slått seg opp på en helt annen arena.

– Han har slått seg opp i Kina på Delfiakaker. Så det skal bli spennende å se hva han har for noen triks, sier Pål Hetland.

Men før dette sveiper de to matglade naboene innom mye annet godt søtt som julekaker og juledessert.

Handleliste:

Karamellpudding

Smelt 7 ss med sukker i teflonpanne til karamell.

6 dl kremfløte

½ god kanelstang

Litt av skallet fra en klementin

3 hele egg

3 eggeplommer

6 ss sukker

Fordel karamellen i bunnen av formen/skålene, kok opp fløte med kanelstang og mandarin og la det trekke 1 min. fjern mandarinskall og kanelstangen fra fløten, bland den forsiktig med eggene og hell blandingen over karamellen.

Sett formen/skålene i vannbad, stek i stekeovnen på 120 grader i 2 timer. Avkjøl. Serveres med pisket krem.

Havreflarn

3 dl havregryn

2 dl sukker

2 dl hvetemel

1 ts bakepulver

150 g meierismør

1 ss honning

3-4 ss slys sirup

5 ss kremfløte

Smelt smøret og bland alle ingrediensene. Ha 1 spiseskje røre per kake. Legges på brett med bakepapir, 5-6 cm mellomrom.

Stekes på 175 grader i 7-8 minutter.

Delfiakake

250 g pk. delfiafettet

250 g kokesjokolade

3 egg

1 ss vaniljesukker

4 ss sukker

½ kopp espresso

Nøytral kjeks (Pers, hvis du får tak i den)

Fersk marsipan

Mandler

Geletopper

Olavs variant

Erstatt deler av kjeksen med fersk fiken

12 cl akevitt (6cl helles i delfiafettet mens det smeltes, resten dynkes mellom lagene)

Pers kjeks erstattes med Kaptein kjeks. Mulig det er fordi Olav selv var kaptein, men først og fremst så absorberes akevitten veldig godt i Kaptein kjeks

Pynt med gelétopper (gjerne spicy) og mandler.

Settes i kjøleskapet til avkjøling. Serveres med lunken akevitt.

