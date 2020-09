Politistasjonssjef Ole Hortemo har sagt opp stillingen

Ole Hortemo har ledet Kristiansand politistasjon siden 1999. Foto: Kollstad, Reidar

To år før han blir pensjonist har politistasjonssjef Ole Hortemo bestemt seg for å slutte. Han har ledet stasjonen i to tiår.

