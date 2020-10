Flere personer er pågrepet etter drapet i Kristian­sand

Politiet har innkalt til pressekonferanse tirsdag ettermiddag i forbindelse med at Dan Eivind Lid ble funnet drept lørdag 3. oktober. Flere personer er pågrepet.

KRISTIANSAND: Fædrelandsvennen vet at flere personer er pågrepet etter drapet på Dan Eivind Lid (48) i Kristiansand. Lid ble funnet død i sin leilighet i Suldalen lørdag 3. oktober.

Også NRK skriver at politiet skal ha gjort flere pågripelser i saken.

Politiets pressekonferansen blir holdt på politihuset i Kristiansand klokka 14 tirsdag ettermiddag. Politiadvokat Morten Formo vil være til stede.

Dan Eivind Lid ble funnet død i Gamle Mandalsvei i Suldalen i Kristiansand lørdag 3. oktober. Her er krimteknikere på stedet mandag 5. oktober. Foto: Tormod Flem Vegge

Drapsetterforskning

Agder politidistrikt bekreftet på en pressekonferanse mandag 5. oktober at dødsfallet til Sian-profil Dan Eivind Lid etterforskes som et drap.

– Observasjoner gjort av politiet og melder gjorde at vi initialt etterforsket dette som et mistenkelig dødsfall. Når den foreløpige obduksjonsrapporten nå foreligger, så er det klart at vi står overfor en drapsetterforskning med en eller flere gjerningspersoner, sa Formo på pressekonferansen for to uker siden.

Dan Eivind Lid var et kjent medlem av Stopp Islamiseringen av Norge (Sian) og deltok på en rekke demonstrasjoner med organisasjonen. Politiet har tidligere gått langt i å avvise at det kan ligge et politisk motiv bak drapet, men holder samtidig alle muligheter åpne.

Etterlyste bil

Sist torsdag gikk politiet ut med etterlysning av en bil som kjørte forbi ved drapstidspunktet.

– Det har vært henvendelser fra publikum, uten at jeg kan komme nærmere inn på det konkrete innholdet, sa Formo dagen etterpå.

Politiet ba også om tips om bevegelser og observasjoner gjort i Suldalsveien og Gamle Mandalsvei mellom klokka 04.30 og 06.00 morgenen før Lid ble funnet død.

48-åringen ble funnet død av en kamerat ved 13-tiden lørdag 3. oktober. Politiet har konkludert med at dødstidspunktet var mellom klokka 05 og 06. Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at Lid ble funnet på ryggen i stua og var blodig i hodet og ansiktet.

Politiet har sagt at den siste sikre observasjonen av Lid i live var klokka 18.45 om kvelden fredag 2. oktober, men har vært sparsomme med opplysninger om hva de vet om Lids aktivitet i forkant av drapet.

Politiet har heller ikke kommentert hvilke funn som er gjort i leiligheten til avdøde, eller om de mange overvåkningskameraene i området har vist noe av interesse.

Lørdag 3. oktober ble Dan Eivind Lid funnet død i en leilighet i Kristiansand. To dager senere bekreftet politiet at saken etterforskes som drap. Foto: Jacob J. Buchard

Hagle

Dan Eivind Lid skulle natta før han ble funnet død møte en person som ville kjøpe ei hagle av ham, fortalte en venn av avdøde til Fædrelandsvennen.

– Han skulle selge ei avsagd hagle natt til lørdag. Han fortalte meg fredag at «noen» skulle komme og hente den natt til lørdag, sa vennen.

Fra andre kilder er Fædrelandsvennen kjent med at Lid nylig hadde tilkjennegitt at han var i besittelse av ei avsagd hagle.

Politiet har ikke ønske å kommentere opplysninger om at Lid skulle møte noen knyttet til ei hagle.

Leiligheten der Lid ble funnet død ligger i Suldalen i Kristiansand. Foto: Jacob J. Buchard

