Eier av massasjesalong dømt for hallikvirksomhet

KRISTIANSAND: Kvinnen er dømt til fengsel i 90 dager for hallikvirksomhet, ved å ha fremmet andres prostitusjon.

Dette skal ha pågått sommeren og høsten 2017, og politiet mente kvinnen formidlet kontakt mellom kunder og massører som tilbød seksuelle tjenester mot betaling. Det ble gjort beslag av flere telefoner som tilhører kvinnen, hvor det skal ha kommet forespørsler om slike tjenester. Politiet mente at det var 42-åringen som hadde besvart disse henvendelsene.

Erkjente ikke straffskyld

42-åringen møtte i Kristiansand tingrett 11. april sammen med sin forsvarer Tone Skranefjell. Hun valgte å forklare seg, men erkjente ikke straffskyld. Hun nektet for at det hadde foregått salg av seksuelle tjenester i massasjesalongen.

– Det er ikke lov. Alle de ansatte må skrive under på et regelverk, hvor det står at det ikke er lov å selge sex. Vi snakker om dette ofte. Bryter de reglene, får de ikke jobbe her, sa kvinnen i retten.

Erlend Olsbu

Massasjesalongen ble i fjor kontrollert flere ganger av politiet. Før en av kontrollene ble det funnet en annonse på et nettsted, som tilbyr salg av seksuelle tjenester, med adresse til salongen. Da politiet undersøkte lokalet, kjente de igjen en kvinne som var avbildet i annonsen.

Kunde ble bøtelagt

Ved en senere kontroll ble en mann bøtelagt for å ha kjøpt sex av en massør som jobbet ved salongen. Massøren mistet senere jobben.

Da 42-åringen ble pågrepet under en aksjon i januar, ble lokalet undersøkt av en krimtekniker og det ble gjort funn av sædflekker på flere massasjebenker.

Retten har konkludert med at det foregikk salg av seksuelle tjenester i lokalet. De mener kvinnes forklaring står i motstrid til bevisene i saken. De trekker blant annet fram dialogene som ble funnet på de beslaglagte telefonene samt hendelsen der en mann ble bøtelagt for sexkjøp.

– Motstridende forklaringer

«Tiltaltes rettslige forklaring om at hun først ble kjent med denne pågripelsen gjennom media, framstår som lite troverdig», heter det i dommen.

I skjerpende retning har retten påpekt at salongeieren, ved å ha fremmet andres prostitusjon, har bidratt til å opprettholde prostitusjonsmarkedet i Kristiansand. Retten trekker også fram at kvinnen fortsatte å drive salongen, til tross for gjentatte politikontroller.

« Allmennpreventive hensyn tilsier en markert straffereaksjon», skriver tingretten.

Påtalemyndigheten fikk medhold om 90 dagers fengselsstraff. Kvinnen er også dømt til å betale 4.000 kroner i saksomkostninger.

Kvinnens forsvarer, Tone Skranefjell, har ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelser fredag kveld.

Det er ikke kjent om dommen blir anket.