– Kanskje jeg finner min Mr. Gray i kveld?

KRISTIANSAND: – Vi skulle på Fifty shades of gray, men den var utsolgt. Kanskje jeg finner min Mr. Gray her i kveld, ler Nadia Jemli (24).

Det er valentinsdagen, og 80 studenter i Kristiansand lar Tinder hvile for en kveld. Det er nemlig speed dating på Østsida i forbindelse med Uga. Det betyr at førti kvinner og førti menn får tre minutter på å tenne kjærlighetsgnisten hos sin motpart. Så ringes det i triangelet og de må videre til neste date.

For Jemli og Pia Remøy Gudmundsen (25) er det første gang de prøver konseptet.

– Det er mitt niende år som singel, så hvorfor ikke? sier Gudmundsen.

Geir Christian Johannessen

Høyt tempo

Inne i lokalet er det røde lys, ballonghjerter og en avdempet spilleliste som setter rammene for at kjærligheten skal få blomstre blant de håpefulle studentene. Når startskuddet går, smiles det, kropper lenes framover og praten blir til et stort datingkor.

Lars Magnus Halvorsen (20) tok sjansen på å kaste seg på datingbussen onsdag.

– Jeg er jo singel, og tenkte at jeg bare skulle møte og se hvordan det er, sier han.

Geir Christian Johannessen

Starthjelp

Når triangelet klinger, er det ingen bønn. Selv de gode samtalene må motvillig brytes opp for å dra i gang en ny med neste person.

«Så hva driver du med?»

«Hvor kommer du fra?»

Veien forbi de vanlige frasene blir fort for lang når man har tre minutter. Karen Rørtveit, leder i Prosperitas, linjeforeningen i sosiologi og sosialt arbeid, som står bak arrangementet, deler derfor ut utradisjonelle «icebreakers» til jentene.

Geir Christian Johannessen

«Hvem ville du hatt som president/statsminister?: Donald Trump eller Sylvi Listhaug?»

«Hva er din guilty pleasure?»

Slikt kan nok ta samtalen en retning innenfor tidsrammen.

Tradisjon

Speed datingen arrangeres for tredje år på rad, og kan regnes som en tradisjon. Rørtveit definerer det som en suksess, men:

– Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om kjærligheten har blomstret. Det kan jo være litt kort tid, men det hender at folk sitter igjen etterpå og fortsetter praten. Jeg har troen på at noen skal finne den i dag, sier Rørtveit.

Geir Christian Johannessen

Mannen som nådeløst hamrer på triangelet, Martin Leth Risnes, kan derimot fortelle at han fant kjæresten sin på fjorårets arrangement, om enn ikke gjennom speed dating.

– Jeg styrte lyd og hun var leder for arrangementet. Etterpå spurte hun meg ut, sier Risnes.

– Hektisk

Fædrelandsvennen lar Nora Sande ta en liten pust i bakken etter ti dater.

– Det er kjempehyggelig. Jeg er glad i å prate og folk er veldig engasjerte, sier Sande.

Geir Christian Johannessen

Kristin Mathiesen setter seg andpusten ned.

– Det er artig, men litt hektisk. Det er vanskelig å begynne på nytt hele tida, men man ser hvor forskjellige folk er, sier Mathiesen.

Hun kunne ikke fastslå at hun hadde funnet mannen i sitt liv.

– Det er vel ingen kjempetreff foreløpig, sier hun.

Men da hadde hun fortsatt 30 dater foran seg.