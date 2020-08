Canna­bisplan­tasjen: En av de tre siktede er løslatt

Én av de tre siktede som er mistenkt for å stå bak cannabisplantasjen i Bjelland ble mandag løslatt.

Tre personer ble siktet etter at det ble oppdaget en cannabisplantasje i Lindesnes torsdag. Foto: Jarle R. Martinsen

KRISTIANSAND: Det er NRK Sørlandet som melder dette mandag ettermiddag.

42-åringen er fortsatt siktet for medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Politiet vil ikke si mer om den videre etterforskningen, melder kanalen.

Det var torsdag at politiet avdekket cannabisplantasjen i en bolig i Bjelland i Lindesnes. Fredag ble flere sekker med planter båret ut av huset. Vegger var fjernet og hele huset fylt med cannabisplanter.

De tre siktede som er mistenkt for å stå bak cannabisplantasjen ble lørdag varetektsfengslet, to av dem for to uker, én i fire uker.

Det handler om to personer som er 42 og 28 år – de ble fengslet i to uker med brev- og besøksforbud og fullstendig isolasjon. Det er førstnevnte av disse to som nå er løslatt.

Den siste, en mann på 41 år, er fengslet i fire uker hvorav to av disse er med brev- og besøksforbud og fullstendig isolasjon.

