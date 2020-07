– Det er godt at være dansk i Norge Både besøkende og fastboende er fornøyde med ferietilbudet i Lillesand.

LILLESAND: – Det er godt at være dansk i Norge, sier Jens Thurøe fra Danmark. Han var blant mange hundre turister i Lillesand onsdag formiddag.

– Vi kan godt lide det ude ved øerne i syd, her er så dejligt og skønt, sier kona Lisa Thurøe på klingende dansk. Hun og mannen Jens kom hele veien fra Kerteminde på Fyn for å oppleve det blide Sørland i båt.

Båten fraktet de på henger gjennom Sverige før de ankom Tønsberg for halvannen uke siden. Der plasserte de bilen og satte båten på vann. Siden har de reist sjøveien hele veien til Lillesand, hvor de nå stoppet for å handle inn mat og noe godt i glasset.

– Naturen her er så flott og menneskene er så snille og hjelpsomme. Og så har vi det mye gøy med «holy goly», sier Lisa Thurøe. Hun refererer til festlighetene de har sammen med de andre båtturistene.

Vanligvis ville de bare vært i Danmark eller reist til Sør-Frankrike, men på grunn av situasjonen i år, kjøpte de båt og dro til Norge i stedet.

– Her er bare helt magisk! avslutter ekteparet Thurøe idet de starter båten og setter kursen tilbake mot Gamle Hellesund i Høvåg.

Turistene er ikke bare å se i gjestehavna. På Hotel Norge har pågangen vært så stor at de ble nødt til å ha en telefonsvarer som forteller at det er fullt resten av uka, og som henviser kundene til å sende epost i stedet.

– Det har vært helt fantastisk stor pågang. Vi har alltid høyt belegg, men vi har aldri noen sinne hatt så stort belegg som i år! Telefonen har ringt nærmest kontinuerlig, og konsertene og sommershowene har også vært helt fulle, sier eier av Hotel Norge, Beate Holm Töpfer.

Hotellet har plass til 60 gjester, men Töpfer melder at det i hvert fall kunne vært dobbelt så mange utfra antall forespørsler i sommer.

På restauranten deres har det vært kø ut døra hver eneste dag for å komme inn.

– Hva betyr det for dere?

– Det er enormt viktig å få denne gode sommeren etter en spesiell vår. Samtidig har det vært krevende å håndtere etterspørselen og gjestene på en riktig måte, da vi også måtte ha mye personale for å håndtere smittevern, svarer hun.

Noen hundre meter fra gjestehavna står Christine Titland. Tidligere i uka stilte hun fram pop-up-butikken Tropical Vibes ved siden av Tollboden. Butikken – som egentlig er en liten campingvogn – har hun kjørt med til både Stryn og Tønsberg de to siste ukene. Denne uka sto Lillesand for tur, noe hun var veldig glad for nå som været har vært fint.

– Jeg kjøpte vogna for to uker siden, så jeg kunne kjøre rundt og selge varer rundt omkring i landet, sier Titland.

Hun startet så vidt med nettbutikk i fjor, men fordi koronaen brøt ut, måtte hun finne på noe mer. Derfor skapte hun like greit sin egen lille butikk på hjul.

– Det er så koselig å stå her. Det er mange glade og blide folk som stopper innom og handler, forteller hun.

På parkeringsplassen ved siden av puben «Banken», ligger en grønnsaksbod som selger varer fra gårdsbutikken Brødrene Rislå Tellefsen i Grimstad.

Vi spør dem hva turistene betyr for butikken:

– Åh, de betyr veldig mye. Jeg tror vi har hatt enda flere kunder i år enn i fjor, selv om det er mest er norske turister, svarer Maren Othilie Braut Vigsnes.

– I går solgte vi ut nesten alt. Det er veldig mange campingturister, og flere som stopper innom her før de skal videre, legger Lena Rugsland til.

Karin Bertheussen jobber hos isbaren Lillis. Der har det også vært mye å gjøre i sommer.

– Det har vært utrolig travelt i sommer, noe som er kjempegøy! Turister kommer innom og sier at de har ventet et helt år på å komme tilbake for å kjøpe isen, forteller hun.

Beveger vi oss ned mot paviljongen, like ved båthavna, treffer vi Marte og Solveig Solbakken, Bjørn Melbye og Lucas Solbakken Hagen. I dag er de turister i egen by.

– Vi har jo den fineste byen på Sørlandet, sier Marte Solbakken patriotisk.

– Hva synes dere om at det er så mange turister her nå?

– Det er bare hyggelig at det er liv i byen, svarer Bjørn Melbye og Marte Solbakken.

Solveig supplerer:

– Vi koser oss som turister her nærmest hver dag nå.

– Så det er ikke kaotisk med så mye folk?

– Nei, man må bare være flinkere til å planlegge. For eksempel ved å reservere bord på restauranter, svarer Bjørn Melbye.

Vi ringte ordfører Einar Holmer-Hoven og spurte hvorfor han mener folk bør dra til Lillesand.

– Lillesand er selve definisjonen på hva folk forbinder med Sørlandet! En veldig fin by med et koselig lite sentrum med små spesialbutikker, svarer han.

– Også har vi jo Norges fineste led, da – Blindleia, som er helt unik. Der får man se masse flotte hytter og båter, legger han til.

Utenfor Geheb sitter en vennegjeng fra Farsund og spiser is. De har tilbrakt det siste døgnet i Lillesand. Snart skal de reise videre med båt oppover langs kysten.

– Det er en veldig fin og koselig by, svarer de samstemt.

– Det kunne godt ha vært et kjøpesenter da. Det savner jeg litt, svarer Jonathan Hølmeback Larsen (13).

– Hva gjør dere mens dere er på ferie her?

– Vi bader, spiser is og koser oss, svarer Mia Arnesen (15).

