Ungdomspolitiker tiltalt for voldtekt av tenåring

Mannen var mindreårig da han skal ha voldtatt kvinnen, melder NRK.

– Saken har en øvre strafferamme på 15 års fengsel, og en minstetid på tre år, forteller statsadvokat Leif Aleksandersen, aktor i saken som går i Aust-Agder tingrett 19. november.

Tiltalte har tillitsverv i ungdomspartiet han representerer.

Mannens forsvarer Alf Breive ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK. Det ønsker heller ikke kvinnens bistandsadvokat, Lise Ilstad.

Ifølge tiltalen skjedde voldtekten på en utdanningsinstitusjon på Sørlandet. Tiltalte har erkjent i avhør at han voldtok kvinnen en kveld i april 2018. Han ble anmeldt ett år senere.

Ifølge tiltalen trakk den tiltalte av buksa og trusa til kvinnen og la seg over henne med hele sin tyngde og voldtok henne, «til tross for at hun sa at hun ikke ville og gjorde den motstand hun kunne.»