Bil i full fyr langs riksvei – hadde stått parkert i lang tid

Bilen hadde stått parkert langs veien i halvannen måned, ifølge lokalavis.

FROLAND: Lørdag klokka 23.03 meldte 110 Agder at brannvesenet hadde rykket ut til Svenes i Froland etter melding om en bilbrann.

Det skal være en hvit BMW som har brent, og bilder som lokalavisa Frolendingen har mottatt viser bilen stå i full fyr.

Bilen skal ha stått lenge i veikanten og blitt vandalisert de siste ukene.

– Jeg kan bekrefte at bilen som står i brann er en hvit BMW. At den har stått der i lang tid, og at det er sendt varsel om at den bør fjernes før noen tenner på, er greit å loggføre, sier operasjonsleder Vidar Arnesen ved Agder politidistrikt til Frolendingen.