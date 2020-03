Har akkuratt gått fra ENK til AS drift. Har da ikke veldig mye inntekt på AS biten. Finnes det en løsning som gjør at man kan se på inntekten fra ENK? Ellers er vi knapt over grensen for permisjon, selv om det ikke stemmer. Både meg og min Kone jobber i AS'et. Før det hjalp hun til i ENK'et og hadde ekteskapsfordelingen. Kan da min kone også permitere seg på den samme måten?