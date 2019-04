Avlyser vindkraft-tur: Politikerne har allerede bestemt seg

Neste uke skulle egentlig Evje-politikerne på tur til Rogaland for å se på vindmøller. Nå er turen avlyst, fordi motstanden mot vindkraft er så unison at man ikke ser behovet for å ta vindkraft i nærmere øyesyn.