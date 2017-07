ARENDAL: Nødetatene rykket ut til en bygningsbrann ved Strømsbu gård i Arendal søndag morgen. Det er en garasje som har tatt fyr.

Brannvesenet meldte litt over klokka 08 om åpne flammer på stedet, og klokka 08.50 melder de at alt er under kontroll. Ingen personer er skadet i brannen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 08.10.