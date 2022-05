Det bekrefter etterforsker Susanne Gardøl ved Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon overfor Lister24.

Navnet er frigitt i samråd med de pårørende.

Det var ved 23-tiden lørdag 30. april at ulykken skjedde, da personbilen som Fredriksen kjørte frontkolliderte med et møtende vogntog på E39, like ved kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord.

Begge kjøretøyene begynte å brenne umiddelbart etter ulykken. Flammene var så store at de også spredte seg til terrenget ved E39.