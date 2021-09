Kjell Ingolf Ropstad er ikke lenger KrF-leder

Ropstad kunngjorde i forrige uke at han går av som KrF-leder og statsråd som følge av avsløringene knyttet til pendlerbolig-saken. Han ble fredag takket av med blomster på møtet, hvor landsstyret også skal diskutere den videre prosessen rundt ledervalget.

Olaug Bollestad fungerer som partileder inntil partiet formelt har funnet Ropstads erstatter.

Bollestad og Dag-Inge Ulstein er trukket fram som de mest aktuelle kandidatene til vervet. Avisen Dagen erfarer at det er enighet blant partiets fylkesledere om å arrangere et ekstraordinært landsmøte så raskt som prosessene tillater det, og at Landskontoret anbefaler et ekstraordinært landsmøte 13. november.

En beslutning om tidspunkt for et ekstraordinært landsmøtet er ikke ventet før etter klokka 14 fredag.