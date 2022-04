KRISTIANSAND: Det melder NRK Sørlandet fredag ettermiddag.

– Det bekreftes at det er utferdiget tiltalebeslutning mot klient. Tiltalen er ikke formelt forkynt for ham ennå, sier legens norske forsvarer Carl Henning Leknessund til kanalen.

Han ventet på tilbakemelding fra den tyske forsvareren om hvordan klienten stiller seg til tiltalen. Politiet bekrefter også at det er tatt ut tiltale, men vil foreløpig ikke gi den ut.

Han var siktet for å ha gitt uforsvarlig helsehjelp, og brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Var ikke ortoped

Kripos har etterforsket legen som jobbet som ortopedisk overlege uten ortopedutdanning på Sørlandet sykehus i mer enn elleve år.

Legen sa opp sin stilling ved Sørlandet sykehus i august 2020. På det tidspunktet pågikk det ti tilsynssaker mot ham og sykehuset. Han forlot da også landet.

Det var Statens helsetilsyn som ba politiet om å reise straffesak mot Sørlandet sykehus. I april ble sykehuset siktet for lovbrudd. I løpet av etterforskningen har også legen blitt siktet.

Straffesaken mot sykehuset ble avsluttet torsdag da sykehusstyret godtok en foretaksstraff på én million kroner.

Flyttet til Kristiansand

Etter at det ble kjent at legen hadde begått en rekke feiloperasjoner i Flekkefjord, ble han i begynnelsen av 2019 overflyttet til sykehuset i Kristiansand. Da NRK avdekket et nytt tilfelle av feilbehandling også der, tok ledelsen ham ut av all virksomhet rettet mot pasienter.

I april 2020 sendte legen en redegjørelse til Statens Helsetilsyn. Han forsvarte da jobben han har gjort.

«Jeg har ikke fra ledelsen ved SSF mottatt informasjon eller tilbakemeldinger som tilsier at det stilles spørsmål ved mitt kliniske skjønn eller at jeg har gjort vurderinger som strider mot gjeldende praksis», skrev legen.