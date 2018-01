Olsbu traff med nyskiene

Froland-løperen byttet skimerke nylig, et nesten kontroversielt valg, og hun var spent på hvordan skiene ville fungere under verdenscuphelgen i tyske Ruhpolding.

– De var i hvert fall veldig gode i dag. Jeg føler at jeg har gått meg mer og mer inn på skiene denne uken, og det er veldig fint, sa Olsbu til NTB.

Tidligere i uken snakket hun om det uvanlige skiftet midt i sesongen.

– Det er absolutt ikke vanlig og ingen drømmesituasjon. Grunnen er at jeg ikke har fått de nye Madshus-skiene til å fungere for meg. Jeg prøvde lenge å få dem til å fungere, men det gikk ikke. Da så vi ingen annen mulighet enn å bytte til noe annet slik at jeg får gått meg inn på nye ski før OL. Det var nå eller aldri, sier Olsbu, som nå trener og konkurrerer på Salomon-ski.

God glid

Søndag var det ingenting å si på starten for sørlendingen. Hun senket alle blinkene og gikk ut fra første skyting på 5.-plass, kun 4,3 sekunder bak ledende Dorothea Wierer.

Deretter ble det tøffere for Olsbu. På hver av de tre siste skytingene bommet hun én gang, og farten i sporet ble lavere.

– Jeg fikk selvtillit av fem treff på liggende og at jeg gikk godt på ski. Jeg hadde skikkelig god glid. Men så stoppet det litt mot slutten. Mest bittert var den siste bommen på stående skyting, sa Olsbu.

Ikke bekymret

Norges beste kvinnelige skiskytter er ikke bekymret for formen selv med OL i sikte. Hun har endt på 26.- (normaldistanse) og 15.-plass (fellesstart) i de individuelle konkurransene denne uken.

– Dette løpet viser at jeg ikke er helt i toppform, men jeg presterer jevnt over bra. Det er en måned til jeg skal være i form, og jeg trenger noen sånne løp der jeg presser meg litt i kjelleren og får det litt tungt på slutten. Det er sånn man kan heve seg. Og jeg vil få en enda bedre følelse neste helg.

Da står sprint, jaktstart og fellesstart på programmet i italienske Antholz.