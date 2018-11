KRISTIANSAND: – Eiendomsskatten må bort på sikt. Dette styrer veldig mye av vår politikk, sier Christian Eikeland som er fylkesleder i Frp og innstilt på andre plass i nye Kristiansand.

Frp er del av det borgerlige flertallet i Kristiansand, men det er ikke sikkert at de blir med etter neste valg. Det kommer blant annet an på hvor mye de andre partiene er villige til å kutte i eiendomsskatten.

– Utgangspunktet er fortsatt samarbeid, men på noen områder må vi ha større gjennomslag enn i dag. Det gjelder eiendomsskatt, bom, flyktninger og kunstsilo. Vi må ha en avtale som avklarer disse spørsmålene langt mer enn dagens avtale, sier Stian Storbukås, gruppeleder for Frp i Kristiansand.

Før helga kom partiets programkomité med sitt forslag til program for den nye storkommunen. Her er forslaget blant annet å avvikle alle bommer i 2020, innvandringsstopp i ti år, en gradvis avvikling av eiendomsskatten og nei til driftsstøtte til kunstsilo. De vil også ha restriksjoner på bygging av nye moskéer.

– Hvis vi får en avtale som er lite konkret og avklarende på viktige saker, så vil vi vurdere å gå i opposisjon. Men det er ikke utgangspunktet, sier Storbukås.

Vil effektivisere

Frp mener den nye kommunen må effektiviseres. Hvis nødvendig må man si opp ansatte.

– Det er ikke et mål i seg selv å si opp folk, men hvis det blir flere ansatte enn det er behov for i administrative stillinger, så må vi ty til oppsigelser. Dette handler om å få til en effektiv drift slik at vi kan redusere eiendomsskatten, sier Christian Eikeland.

De siste sju årene er eiendomsskatten redusert med rundt tusen kroner per husstand.

– Tempoet i reduksjonen er for lavt. Og jeg reagerer på at kommunen tar inn så mye penger når vi er over målsettingen på driftsresultatet, sier Storbukås.

– Eiendomsskatten er fastsatt i budsjetter dere har vært med på å vedta?

– Eiendomsskatten økte fra 80-tallet og helt til vi ble med. Men dette handler om hvilket gjennomslag vi med fire representanter kan få. Det er en såpass viktig sak at vi må vurdere om vi vil være med på en politisk avtale om vi ikke får stort nok gjennomslag.

Ikke aktuelt

Frp samarbeider med blant andre Høyre i Kristiansand i dag. Der får de ingen støtte for å si opp ansatte.

– For oss er ikke det aktuelt. Men det er absolutt grunn til å stille krav om besparelser over tid. I en stor kommune vil det være så mye naturlig avgang i løpet av et år at det er fullt mulig å oppnå en slik effektivisering uten oppsigelser, sier Harald Furre, ordfører i Kristiansand.

– Blir kravene om eiendomsskatt så krevende at samarbeidet med Frp kan ryke?

– Jeg tviler på det. Vi har redusert eiendomsskatten en god del og nå kommer det også et nytt regime. Jeg er enig i at det er en usosial skatt, men det er ikke realistisk å fjerne den over natta, sier Furre.

Alpha Arkitekter

Innvandringsstopp

Det er flere punkter i Frps programforslag som skaper uro i dagens samarbeid. Frp vil ha en ti år lang pause der man ikke bosetter flyktninger. Også dette har sammenheng med at de vil kutte utgifter

– Nå ser vi konsekvensen av den politikken som har blitt ført. Vi bruker over hundre millioner på sosialhjelp, og mye av dette går til innvandrere. Og når 17 av 20 av gjengangerne blant de ungdomskriminelle har innvandrerbakgrunn, er vi nødt til å ta grep, sier Christian Eikeland.

Partiet vil også programfeste et forbud mot «utpregede moskeer». Det vil for eksempel si bygg med minareter. Et mindretall ville også forby «utpregede religiøse bygg» slik at nye kirker også ble omfattet.

Men flertallet vil at det kun gjelder moskeer.

– Kirker har vært her i alle år, og vi vil bevare den kristne kulturarven. Folk skal få ha sine rom for å utøve sin tro, men de trenger ikke være utpregede moskeer. Vi har sett hvilke konflikter som fulgte på Tinnheia, sier Eikeland

– Men i dag er det ingen slike moskéer i Kristiansand?

– Dette er snakk om å være føre var, og vi snakker om bygg i tettbygde strøk. Vi har tatt imot langt flere flyktninger enn landsgjennomsnittet, og på et tidspunkt kan dette bli aktualisert.

Kjetil Reite

Forsurer samarbeidet

Seks partier samarbeider i Kristiansand i dag (H, Sp, Frp, KrF, Pp, V). I Venstre har gruppeleder Ivar Bergundhaugen vært innstilt på å fortsette samarbeidet.

– Men hvis Frp begynner å dra i den retningen der, da blir dette mer krevende, sier han.

Bergundhaugen reagerer spesielt på forslaget om innvandringsstopp og forbud mot utpregede moskéer.

– Dette er noe Frp ikke har rørt i på en stund. De har vært et konstruktivt parti. Å gå i en slik populistisk retning for å få flere stemmer, kan ikke vi være med på. Vi har et ansvar i verden som vi er nødt til å ta, sier han.

Heller ikke KrF er interessert i stans i bosetting.

– Det handler om å være raus i møte med de som flykter fra sitt eget land. De har opplevd nok vondt om de ikke skal møte en lukket dør i en av Norges beste kommuner, sier Tove Welle Haugland, medlem i formannskap og fast representant i KrFs sentralstyre.

Hun sier hun er trygg på at det er få som deler Frps synspunkter.

– Det er helt uaktuelt for KrF å gå med på en så lite inkluderende politikk. For oss er det viktig å ha en politikk som gir det beste tilbudet for alle mennesker, om de har bodd i Kristiansand hele sitt kiv eller om de kom fra krigen i går.