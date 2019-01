Buss for tog i hele sommer: – En utfordrende situasjon

AGDER: Reiser du mye med tog, men føler du ofte må ta buss? Det er bare å stålsette seg for nok en sommer med hyppige bytter mellom de to framkomstmidlene – også på Sørlandsbanen.

I til sammen sju uker, seks av disse sammenhengende, blir det buss for tog mellom Drammen og Kongsberg og Kongsberg og Oslo S. Se oversikt over hvilke uker det dreier seg om lenger ned i saken.

Dobbelt så mange avganger

Ifølge NRK, som omtalte nyheten torsdag morgen, kjøpte NSB i fjor over 33.000 bussavganger for tog. Denne sommeren blir det enda mer ekstremt, med dobbelt så mange avganger med buss. For at pendlere og andre reisende skal komme fram dit de skal, vil det være behov for nærmere 400 busser i trafikken samtidig.

I hele sommer skal det utføres vedlikeholdsarbeid på skinnegangene. Det er det Bane Nor som har ansvar for. Aller verst blir det på Østlandet, hvor det skal utføres omfattende arbeid på Drammensbanen og Follobanen.

Akrivfoto

– Ta ut ferie

Ifølge Bane Nor, er det en stor fordel at strekningene stenges når flest mulig av de reisende har ferie.

Til NRK sier kommunikasjonssjef i NSB, Gina Scholz, at situasjonen blir svært krevende.

– Vi oppfordrer alle som kan ta ut ferie i perioden det er buss for tog. Men det er en utfordrende situasjon. Vi opplever passasjervekst over mange år, så det er svært mange reisende vi skal gi et alternativ, sier Scholz.

Sjekk oversikten

På flere av jernbanestrekningene starter arbeidet allerede i uke 21. Her er oversikten over hvor det blir buss for tog:

Sørlandsbanen:

Uke 21: Mandag til fredag mellom Drammen-Kongsberg i tidsrommet 09.30 til 14.30

Uke 26–31: Kongsberg-Oslo

Drammensbanen/Vestfoldbanen:

Uke 26–31: Asker-Drammen

Uke 28-29: Skøyen-Drammen

Uke 28–29: Spikkestadbanen

Østfoldbanen:

Uke 25: Oslo S – Rygge – Mysen lørdag og søndag

Uke 26: Kolbotn – Rygge og Kolbotn-Mysen/Rakkestad. Oslo S – Rygge og Oslo S – Mysen/Rakkestad lørdag og søndag.

Uke 27–31: Oslo S – Mysen/Rakkestad (østre linje)

Uke 27–31: Oslo S – Rygge (vestre linje)

Bergensbanen:

Uke 26–31: Drammen-Hønefoss

Gjøvikbanen:

Uke 21: Mandag til fredag mellom Roa – Jaren i tidsrommet 09.00 til 15.30. Lørdag og søndag mellom Oslo S – Gjøvik i tidsrommet 01.00 til 11.00

Dovrebanen:

Uke 21: Lørdag 02.00 til mandag 07.00 mellom Eidsvoll – Trondheim

Nordlandsbanen: