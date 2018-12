Mann knivdrept i Holmenkollen, siktede kjent fra politiet fra før

En mann ble erklært død på stedet etter å ha blitt knivstukket i en lavvo i Holmenkollennatt til lørdag. En latvisk statsborger i 30-årene er pågrepet og siktet for drap. Mannens forsvarer opplyser at de to skal ha kranglet i forkant.