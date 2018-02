Hunnedalen åpner fredag kveld

Klokka 11 fredag begynte brøytemannskapet jobben med å fjerne snøen i veibanen.

– Det kan godt være vi åpner veien senere i dag, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal fra Vegtrafikksentralen ved Statens vegvesen.

FV45 #Hunnedalen, Brøytemannskapene melder at de har startet å rydde veien, Forventes åpning klokken 20:00 — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) February 16, 2018

Direkte-TV: Bli med på brøyting i Hunnedalen

Flere hyttefolk i Hunnedalen har tatt kontakt med Røde Kors tidligere denne uken fordi de begynnte å gå tom for mat eller ved.

– Mange ringer og spør om råd til hva de skal gjøre. Noen har lurt på om vi kunne organisere henting av proviant. Selv har vi måttet lage litt alternativ mat, men vi har spist oss mette. I går hadde vi scones og hamburgerer. Her på Røde Kors-hytta har vi et stort matlager, men selv her må vi tenke alternativt. Vi doblet antallet folk fra søndag på grunn av at redningsmannskapene ikke kom seg ut, sier da Perander, vaktleder ved Røde Kors i Hunnedalen til Aftenbladet tirsdag.

Video: Derfor er Hunnedalen stengt

Andre veier som er stengt i distriktet:

Fylkesvei 117: Ørsdalstunnelen mellom Malmei og Hovland.

Stengt på grunn av opprydningsarbeid. Forventes åpning etter kl 16.00, opplyser Statens vegvesen fredag formiddag.

Et snøras stengte tunnelinngangen like ved skisenteret på Stavtjørn forrige helg. Søndag var Fv.117 også stengt lenger nede ved Malmei, slik at hyttefolket på Stavtjørn ble isolert.

– Dette ble gjort for at man ikke skulle få flere biler enn det allerede var her oppe, med tanke på de forholdene som var, sier driver av skisenteret i Stavtjørn, Elin Tjetland Bjordal til Aftenbladet mandag.

Mandag morgen ble veien åpnet, men allerede torsdag måtte den stenge igjen på grunn av uværet.ß

Les også:

Pål Christensen

Fylkesvei 110: Kjørren mellom Bjerkreim og Nonsfjellet.

– Den er stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold og all nedbøren som har kommet de siste dagene. Det har vært krevende å holde god stand på veien og den er derfor stengt inntil videre, sier han.

Fylkesvei 661: Songesandsvegen i Hjelmeland kommune.

– Veien er stengt på grunn av uværet. Det er usikkert når denne åpner, sier han.

Les også: