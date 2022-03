KRISTIANSAND: – Det var en lang og slitsom reise. Vi brukte fem dager på å komme oss ut av Ukraina og inn i Romania, og like lang tid til var framme her i Søgne. Her er vi trygge, men tankene våre er hele tiden hos de som er igjen i Ukraina. Alt surrer rundt i hodene våre, sier 29 år gamle Jana.

I lokalene til Oasen menighet i Søgne sitter hun med sin halvannen måned gamle datter på fanget. Småbarnsmoren bodde sammen med mann, to barn og sin søster i millionbyen Dnipro som ligger sørøst for hovedstaden Kyiv.

Da butikkene begynte å gå tomme for matvarer, og en fabrikk, metroen og en barnehage ble bombet i byen deres bestemte familien seg for å flykte. De kjørte i bil mot grensen til Romania, men bensinmangel og trafikkaos gjorde at det ble en lang og strabasiøs flukt. Ved grensen måtte de ta farvel med ektemannen til Janas, som også er far til de to barna. Han måtte som de fleste andre menn mellom 18 og 60 år bidra til forsvaret av landet.

Telefonkontakt med mannen

– Jeg snakker med mannen min hver eneste dag på telefon. Det gjør virkelig vondt å være så langt borte fra hverandre, og hele tiden være redd for at noe skjer med ham, sier tobarnsmoren.

Jana forteller at hun ikke våger å følge med på så mange nyhetssendinger. Hun ammer datteren, og frykter å miste melka om hun får for mange dårlige nyheter fra hjemlandet.

Tobarnsmoren forteller at hun og mannen forgjeves prøvde å adoptere lillesøsteren hennes. Ukrainske myndigheter åpner nemlig for at familier med minst tre barn under 18 år kan bli fritatt for militærtjeneste og få muligheten til å flykte sammen med familien.

Uviss framtid

Verken Jana eller hennes 16 år gamle lillesøster Victoria våger å tenke på fremtiden. De tar én dag av gangen, men begge er klar på at de vil tilbake til Ukraina dersom ting der blir som før.

– Det er fint her i Norge, nesten som i en amerikansk film. Men landet ligger veldig langt fra Ukraina. Kanskje hadde det vært enklere å være her dersom ikke så mange av våre nærmeste er igjen langt der borte, sier Jana.

Hun og lillesøsteren har seks andre søsken som fremdeles er i Ukraina. Bestemoren er også blitt igjen i Dnipro for å hjelpe flyktninger som kommer fra andre deler av landet.

Victoria skulle etter planen ha begynt på universitetet for å studere journalistikk. Nå vet hun ikke hva som skjer framover.

De fire skal inntil videre bo hos Svein Kristiansen og familien hans ved Åros i Søgne. Han kjenner familien fra før gjennom sitt verv som grunnlegger og internasjonal president for den kristne motorsykkelklubben Disciples Motorcycle Ministries.

Hovedpastor i Oasen Daniel Kolltveit (t.v.) og Svein Kristiansen i motorsykkelklubben Disciples tok på seg et stort ansvar da hentet et busslass med flyktninger til Sørlandet. Foto: Torbjørn Witzøe

Hentet flyktningene

Det var motorsykkelklubben Disciples som tok initiativ til å kjøre ned til Romania og hente opp ukrainske flyktninger til Sørlandet. Sammen med Oasen menigheten i Søgne og Mandal kjørte de ned en busslass full av nødhjelp, og tok med flyktningene tilbake. Noen av ukrainerne ble satt av hos familier i Europa, Oslo og Vennesla, mens 41 ankom Søgne på lørdag. Mandag venter de åtte nye.

10 familier i Oasen menighet i Søgne og Mandal har åpnet sine hjem for én til fem flyktninger. Der vil de bli boende i de ukene det måtte ta før norske myndigheter hjelper dem med noe mer permanent.

MC-nettverk

Motorsykkelklubben til Svein Kristiansen, som har medlemmer i 10 europeiske land, benyttet sitt kontaktnett til å bidra med alt fra overnatting og bespisning for flyktningene på veien nordover fra Romania.

– Dette er et stort prosjekt for menigheten vår å engasjere seg i, men medlemmene var veldig positive både til å bidra økonomisk og til å åpne hjemmene sine. Faktisk var det dobbelt så mange familier som vi i første omgang hadde bruk for som ville stille deler av boligen sine til disposisjon for flyktningene, sier hovedpastor Daniel Kolltveit i Oasen Søgne og Mandal.

Var først skeptisk

Pastoren var i utgangspunktet litt skeptisk til om menigheten kunne ta på seg det store ansvaret det er å hente så mange flyktninger til Norge. Han ville være helt sikker på at dette var i tråd med norsk lovgivning.

Selv om norske myndigheter fraråder private å hente flyktninger på egen hånd, mener Daniel Kolltveit at det var en riktig ting å gjøre. I menigheten er det for øvrig flere som snakker både russisk og ukrainsk, slik at det blir enklere å kommunisere med flyktningene. Svært få av ukrainerne som er ankommet kan engelsk.

– Det er selvsagt helt frivillig, men vi synes det ville være hyggelig om flyktningene vil delta på våre møter og gudstjenester. Flere av dem var tilknyttet kristne menigheter i Ukraina, sier Daniel Kolltveit.