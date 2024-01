Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret samtidig tester tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Testen utløses mellom klokken 11.55 og 12.10 onsdag. Mobiltelefonen vil da vibrere og spille en høy, sireneaktig lyd i ca 10 sekunder. Samtidig kommer det en tekst på skjermen, der det står at dette bare er en test.

De som ikke ønsker å motta testen, må sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i forkant. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Nødvarsel på mobil testes både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Testen går ut over mobilnettet i hele landet. Alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G eller 5G kan motta testen.

Folk blir oppfordret til å oppdatere telefonene sine, slik at de har den nyeste programvaren fra operatøren sin.

Dette er andre gang at nødvarsling på mobil blir testet. Første gang var i juni i fjor. Den gang var det flere som ikke fikk varselet.