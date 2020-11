Slik er livet i super­fengslet

Finfin stemning på felleskjøkkenet til de innsatte på avdeling A. Fengselsinspektør Hilde Halkjelsvik Aabel (t.v.), innsatte Kristian Aas, Ruben Fossheim og Tor Sørvig. Gutta sier de liker å lage mat sammen og det helst fra bunnen av. Foto: Jarle R. Martinsen

Det blir kalt Norges nye superfengsel, de nye avdelingene til Agder Fengsel i Mandal og Froland. De innsatte er enige – alt ligger til rette for at de skal lære seg et liv uten kriminalitet etter endt soning.

