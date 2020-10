Nå begynner samta­lene om ny byvekst­avtale

Siden 2016 har Kristiansand bedt om en ny byvekstavtale med staten. Torsdag begynner de innledende samtalene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jan Erik Lindjord begynner samtalene med regjeringen om en ny byvekstavtale for Kristiansand. Foto: Jan Oddvar Eide

KRISTIANSAND: – Vi skal nå møte Kristiansand kommune, bekrefter statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet. I første omgang forventer hun å bli oppdatert på kommunens arbeid og mål.

En byutviklingsavtale vil være det sterkeste virkemiddelet kommunen selv har til rådighet når 80 prosent av byens CO₂-utslipp skal kuttes innen 2030. Transportsektoren skal ta nærmere 60 prosent av kuttene.

Fikk svar til slutt

I januar er det fem år siden kommunen banket på døra til regjeringen for å få på plass en ny avtale, uten å få svar. Nå åpnes døra.

– Møtet er ikke et forhandlingsmøte men en samtale om prinsipper for byvekstavtaler generelt, og en avklaring av forventninger og samtale om videre prosess, skriver Noresjø i en tekstmelding til Fædrelandsvennen.

Avtalen skal være langsiktig og involvere den samlede arealpolitikken til kommunen, med nullvekst som mål.

Nøkkelen

– En byvekstavtale er nøkkelen til en ønsket byutvikling med reduserte utslipp og bedre folkehelse, sier Jan Erik Lindjord som er sentral i forhandlingene for Kristiansand kommune.

En byvekstavtale vil ventelig øke bomavgiften i Kristiansand. Formannskapet foreslo i 2018 en 50 prosent økning. Det vil si til 32 kroner i rushtrafikken. I tillegg kan det kontroversielle forslaget om bom rundt Sørlandsparken bli en realitet.

– Utforming av bompengeordningen vil bli en viktig del av arbeidet med en byvekstavtale og forhandlingene med staten, sier Lindjord.

Elbiler og klimakutt

En av de store diskusjonen blir hvilken vekt det skal legges på antallet elbiler og reduksjonen de medfører i CO₂-utslipp.

– Elbiler koster samfunnet like mye som vanlige biler med tanke på trafikktetthet, trafikksikkerhet, svevestøv, støy og vedlikehold av veiene, bemerker Lindjord.

Fakta Byvekstavtale Avtale mellom staten, fylket og Kristiansand for å sikre at trafikken ikke øker. Der staten legger penger på bordet for nye veitiltak som skal gjøre dette mulig. Veitiltak: Kristiansand har forhåpninger om en pakke på 13–15 milliarder kroner over en periode på 16 år. Bompenger er en del av dette. Gartnerløkka (3.2 mrd. kroner)

Sykkelekspressvei (Ca. 1 mrd. kr)

Bedre busstilbud

Ny bro over Otra (370 millioner) Prisen: Prisen på bompasseringer økes med 50 prosent til 32 kroner i rushet. Nye bomstasjoner ved Lundsbroa, Oddernesbroa og rundt Sørlandsparken. Ventet i fire år: I 2016 fattet formannskapet et prinsippvedtak om en nye avtale. Pengene i byvekstavtalen skulle blant annet brukes på kraftig vekst i kollektivtrafikken, sykkeltiltak og Gartnerløkka. Da arbeidet med byvekstavtalen stanset opp, bestemte bystyret å forlenge dagens bompengeordning, med noen små justeringer. Det meste av pengene skulle brukes å sikre utbygging av Gartnerløkka.

Les også Enkelt forklart: Derfor har vi ikke fått ny bompengeordning

Før jul i fjor sa bystyret at Kristiansand kommune skal redusere sine utslipp med 80 prosent på ti år.

Dagens klimabudsjett er ikke engang i nærheten av å nå det gamle målet på 40 prosents kutt.

Etter det Fædrelandsvennen forstår vil heller ikke neste års klimabudsjett, som offentliggjøres onsdag ettermiddag, bringe kommunen nærmere.

Les også Står uten et eneste målbart klima­tiltak

Strategi og plan

Nå varsler kommunen en ny strategi som skal munne ut i en konkret handlingsplan om et års tid, som viser hvordan målene kan nås: Hva som skal gjøres, hvem som har ansvar for gjennomføringen og hva det vil koste.

Klimabudsjettet skal samtidig bli et styringsverktøy. Det betyr at det i framtiden ikke blir nok å holde budsjettet i for eksempel helsesektoren. De må samtidig også svare for klimabudsjettet. Det vil si at i alle saker som behandles politisk, må det også gjøres en grundig vurdering av konsekvensene vedtaket får på klimaet.

Fakta Her kommer kuttene Elektrifisering: 57,66 % CO₂-reduksjon

Karbonfangst: 14,7 % CO₂-reduksjon

Industri: 7,72 % tonn CO₂-reduksjon

Totalt: 80,08 % total reduksjon innen 2030.

Her kommer kuttene

Utgangspunktet er at Kristiansand må kutte 326.345 tonn CO₂-ekvivalenter på ti år. Det er 80 prosent av utslippene i referanseåret 2015, som var 407.930 tonn CO₂.

– Det er mulig å oppnå 80 prosents reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, dersom nødvendige satsinger og tiltak iverksettes, mener administrasjonen.

Fakta Kommunens verktøykasse for trafikken Inngå en ny byvekstavtale (bomavgift, kollektivstøtte)

Få på plass ladeplasser

Fritak for betaling for elvarebiler i bomringen

Lavere parkeringsavgift for elbiler

Billigere busskort

Flere bussruter- og avganger

Tiltak som ikke øker trafikkmengden

Prioritere gang- og sykkelveier

Satse på veiprosjekter som prioriterer kollektivtrafikk, sykkel og gange

Biltrafikken

Det viktigste enkelttiltaket blir elektrifisering. Teoretisk mener kommunen at de direkte utslippene i byen kan reduseres med 57,66 prosent hvis alt som drives med fossilt brennstoff går over på strøm. Statens mål er at alle nye biler og bybusser har nullutslipp fra 2025. Halvparten av alle lastebiler og langdistansebusser fra 2030.

Baksiden: Det vil kreve innovasjon og utvikling av nye tekniske løsninger, spesielt for tyngre kjøretøy, mener kommunen.

Fakta Tiltak for transportsektoren Havna blir energiknutepunkt Elektrifisering av lette kjøretøy Økende elektrifisering av passasjerbåter Elektrifisering av fritidsbåter Elektrifisering av bygg- og anleggsplasser Elektrifisering av bybusser Elektrifisering av Kjevik flyplass Elektrifisering av drosjene

Karbonfangst

Den andre forutsetningen for å nå målet er karbonfangst på forbrenningsanlegget til Returkraft på Langemyr. Det antar administrasjonen kan føre til at utslippene blir redusert med 14,7 prosent.

Baksiden: Effektiv fangst krever omfattende, tidkrevende og kostbare forberedelser. Et fangstanlegg har en forventet prislapp på rundt 1 milliard kroner. Returkraftanlegget kostet 1,5 milliarder kroner da det ble bygget.

Industrien

Industrien (Nikkelverket, Elkem Carbon og Rec Solar) står for 21 prosent av utslippene i Kristiansand. Kommunen planlegger ut fra at fabrikkene reduserer utslippene sine med 40 prosent, som er i tråd med målene industrien selv har presentert for regjeringen. Der målet er nullutslipp i 2050. Reduksjonen på 40 prosent innen 2030 betyr at de samlede utslippene i Kristiansand reduseres med 7,72 prosent.

Baksiden: Kommunen kan ikke sette mål for bedriftenes klimasatsing.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Jan Oddvar Eide jan.oddvar.eide@fvn.no