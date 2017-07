Brannvesenet rykket ved 19-tiden ut på en automatisk brannalarm ved butikken, som ligger i Tromøyveien.

Etter få minutter bekreftet brannvesenet at det var røykutvikling på baksiden av butikken. Det viste seg at det brant i et skilt på taket.

Butikken ble evakuert, men brannvesenet fikk raskt slått ned branntilløpet.