Arendal-politiker forlanger ny vurdering av Akson-avtale etter Aftenposten-avsløring

IKT-prosjektet som nå planlegges, skal etablere et system som gir alle landets kommuner et felles journalsystem mellom ulike helsetjenester. Blant disse er legesentre, legevakt, helsestasjoner og sykehjem (bildet). Foto: Kolstad, Tom

Leder for helsekomiteen i Arendal kommune ber landets ordførere behandle intensjonsavtalen for milliardprosjektet Akson på nytt etter å ha lest Aftenpostens avsløringer.

