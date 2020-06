Bygget med de 64 omsorgsleilighetene på Klepland i Søgne åpner om et års tid. I front går enhetsleder for omsorgssenteret Kari B. Johnsrud, deretter Ilse Van Lingen, rådgiver helse og mestring Kristiansand kommune, Nina Bjørke, enhetsleder dagaktivitetssenteret og Birgitta Engestøl, leder for hjemmetjenesten i Søgne. Foto: Kristin Ellefsen