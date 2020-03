14 nye smittede i Agder – bekymret for fastle­gene

Lørdag har Sørlandet sykehus analysert nye prøver etter mistanke om korona-smitte i Agder. 14 personer har testet positivt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Styrk Fjærtoft Vik, assisterende fylkeslege i Agder. Foto: Steinar Vindsland

KRISTIANSAND: – Vi kan konstatere at antallet smittede fortsetter å øke. Det er som forventet, og bekrefter at vi må fortsette den nasjonale dugnaden, sier assisterende fylkeslege Styrk Fjærtoft Vik i Agder til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

Av de 298 prøvene som er analysert ved Sørlandet sykehus lørdag, er noen tatt fredag. Ifølge Vik var det et etterslep på analyse.

– Det er 14 nye positive prøver fra Agder. Jeg har ikke fordelingen for de enkelte kommunene, det vil jeg først få mandag, sier Vik.

Han har heller ikke annen informasjon om disse nye smittede nå.

Fædrelandsvennens opptelling viser dermed at totalt 85 i Agder nå har fått påvist koronasmitte.

Vik forteller at fastlegene nå melder om betydelig belastning.

– Fastlegene skal også dekke legevaktfunksjonen, og nå er vi i en situasjon der muligheten for å få vikarer i legevakt er betydelig redusert. Det vil dermed bli mer belastning for fastlegene. Budskapet mitt er at folk må være nøye med å ta telefonisk kontakt med fastlegene, og at man er selvkritisk til hva man tar kontakt om, sier Vik.

Ellers gjentar Vik statsminister Erna Solbergs sterke oppfordring om at folk som har reist på hytta, reiser ned igjen.

– Helsetjenestene i hyttekommunene er ikke i stand til å håndtere de tilreisende, sier Vik.