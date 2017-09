Politiet ber om rettspsykiatrisk vurdering av drapssiktet kvinne

– Det er en alvorlig straffesak vi står overfor, og det er også av hensyn til alvorlighetsgraden at vi ønsker det. Når mennesker er siktet for så alvorlige handlinger, er det viktig å vurdere om vedkommende er tilregnelig, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt til VG.

Den 42 år gamle kvinnen ble pågrepet tirsdag og onsdag varetektsfengslet i fire uker på grunn av bevisforspillelsesfare, de to første ukene underlagt fullstendig isolasjon. Det ble antydet at hun ville anke fengslingskjennelsen fra Kristiansand tingrett, men Agder lagmannsrett hadde fredag ettermiddag ennå ikke mottatt og begynt behandlingen av en anke.

Kvinnens da 67 år gamle ekssamboer ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i 2014. Nesten tre og et halvt år senere kunne politiet opplyse at de hadde siktet kvinnen for å ha forgiftet mannen.

Underveis i etterforskningen begynte politiet også å se nærmere på dødsfallet til kvinnens far for 15 år siden. Faren var 52 år gammel da han ble funnet død i sin bolig i Kristiansand 27. mars 2002. Til slutt mente politiet at de hadde nok beviser til også å sikte kvinnen for å ha drept faren.

NTB har ikke lyktes i å få noen kommentar fra kvinnens forsvarer, advokat Ole Andreas Thrana.