En person pågrepet - en alvorlig skadd etter skyteepisode i Arendal

En person er bekreftet pågrepet etter at tre personer er skutt med hagle, en av dem alvorlig skadd etter en skyteepisode i en enebolig på Stoa i Arendal i Agder natt til lørdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tre personer er skutt, en av dem alvorlig skadet i Arendal i natt. Foto: Baard Larsen

ARENDAL: – En person har kommet til stedet og har avfyrt flere skudd. Og så reist fra stedet, sier innsatsleder Bernt Byklum Bjerke til Fædrelandsvennen.

Han bekrefter at politiet har fått navn på en antatt gjerningsmann.

Etter det Fædrelandsvennen erfarer skal en mann være pågrepet i firetiden i natt.

Dette blir bekreftet av poltiet klokka 04.27 i natt.

Han vil bli siktet for kroppsskade.

Merket ikke skuddet

Et vitne politiet snakket med, hadde problemer med å gå. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at vitnet ikke hadde merket at han var truffet.

Alle de tre som ble truffet er menn mellom 20 og 30 år. Alle var ved bevissthet da de ble kjørt til sykehus med ambulanse.

Politiets krimteknikere er på stedet og i ferd med å gjøre seg ferdig.

Politiet bekrefter overfor Fædrelandsvennen i natt at de tre personene er skutt med hagle.

Politiets krimteknikere på åstedet i natt. Foto: Baard Larsen

Skutt i beina

– Foreløpig opplysninger er at de er skutt i beina, skrev politiet i Agder klokken 2.07 da hendelsen ble kjent.

Det ble først meldt om to skadde, og at de fornærmede var to menn i 20-årene. Klokken 3.45 opplyser politiet at en tredje person er truffet.

– Innsatsleder på stedet opplyser at én av de skadde er betegnet av helse på stedet som alvorlig, de to andre lettere skadd, skriver politiet.

Det skal ha vært flere vitner til skyteepisoden, og politiet jobber nå med å få forklaringer fra dem.

– Gjerningspersonen skal ha kommet og dratt i bil. Vi har et konkret navn, og jobber for å få verifisert de opplysningene, sa operasjonsleder Vidar Arnesen til VG like etter hendelsen ble meldt.

