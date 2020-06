En alvorlig skadd etter skyteepisode i Arendal

En person er alvorlig skadd etter en skyteepisode i en enebolig på Stoa i Arendal i Agder natt til lørdag.

NTB

– Politi og ambulanse er på stedet. Gjerningsperson er ikke pågrepet. Skal ha dratt fra stedet i en bil. De skadde er sendt til sykehus. Foreløpig opplysninger er at de er skutt i beina, skrev politiet i Agder klokken 2.07.

Det ble først meldt om to skadde, og at de fornærmede var to menn i 20-årene. Klokken 3.45 opplyser politiet at en tredje person er truffet.

– Innsatsleder på stedet opplyser at én av de skadde er betegnet av helse på stedet som alvorlig, de to andre lettere skadd, skriver politiet.

Det skal ha vært flere vitner til skyteepisoden, og politiet jobber nå med å få forklaringer fra dem.

– Gjerningspersonen skal ha kommet og dratt i bil. Vi har et konkret navn, og jobber for å få verifisert de opplysningene, sa operasjonsleder Vidar Arnesen til VG like etter hendelsen ble meldt.