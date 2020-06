Bil kjørte av veien

En bil med to personer har kjørt av veien i Birkenes.

BIRKENES: Politiet melder om en utforkjøring ved Herefossveien på Birkeland.

Det skal ha vært to personer i bilen under ulykken, og politiet melder at det ikke er snakk om store personskader eller store materielle skader.

– Det fremstår som at bilen har kjørt ut av veien. Mulig illebefinnende, sier operasjonsleder Vidar Arnesen.

To eldre personer var involvert i ulykken, og ambulansen på stedet har tatt hånd om personene.

