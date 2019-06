– Byvekstpakkene er i praksis ikke finansiert, det henger over oss. Det skyldes at klimapolitikken er vellykket ved at flere reiser kollektivt. Men det fører også til at inntektene fra bompengene er mindre, sier Solberg til NTB fredag.

– På et eller annet tidspunkt må vi finne løsninger på det, legger hun til.

I to uker har regjeringspartienes ledere drøftet Frps krav for å få ned bompengeutgifter. Foreløpig har svært lite sivet ut om innholdet i samtalene, som nå vil trekke ut i tid.

– Vi er enige om å bruke den tiden en så vanskelig sak krever, sier statsministeren.

Bompengeopprør

For to uker siden vedtok Frps ekstraordinære landsstyremøte seks krav for å få ned bompengeutgiftene. Det skjedde etter et høylytt bompengeopprør i egne rekker og sterk fremgang for Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Stans i nye byvekstpakker og kostnadskutt i eksisterende bypakker er to av kravene. Men allerede i dag sliter altså byvekstpakkene økonomisk, fordi vellykket elbilpolitikk har redusert bompengeinntektene kraftig.

– Derfor er dette komplisert og vanskelig, fordi et grunnleggende premiss allerede er svekket i disse pakkene, fremholder Solberg.

Hun viser for øvrig til at det i Granavold-plattformen ligger løfter om å få ned bompengeandelen i enkelte prosjekter og vurdere spørsmålet om skattefradrag for bompengebetaling.

– Styrer på Granavolden

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi har overfor BT varslet at partiet krever at fem av ni planlagte bymiljøpakker stanses. Disse er Kristiansand-området, Grenland, Nedre Glomma, Buskerud og Tromsø.

Men Venstres storbynettverk «står urokkelig bak» avtalene.

– Vi samtaler hele tiden om å finne løsninger på saker, sier en ordknapp Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB fredag om bompengesamtalene.

– Er du åpen for å komme Frp i møte på noen av de kravene deres?

– Venstre står på Granavolden. Alle byvekstavtalene vi har, har enormt god virkning. De virkningene er vi opptatt av at skal fortsette.

– Har Venstre og Frp nærmet seg hverandre i løpet av disse to ukene?

– Vi er en regjering som bygger på Granavolden.

100 milliarder

Frp krever også endring av nullvekstmålet om at all vekst i persontransporten i byer skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Venstre og KrF avviser kravet.

– Endringer av nullvekstmålet i byvekstavtaler er det ikke aktuelt for oss å være med på i samtalene som nå føres, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Nei til veiprising og strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene, er andre Frp-krav.

Partiet har også et landsmøtevedtak om å bruke oljefondet til å slette bompengegjeld på inntil 100 milliarder kroner.

Stemte for nye prosjekter

Men Frps bompengeopprørere ser nå ut til å godta at det ikke kommer noen avklaring før sommeren. En Frp-kilde fremholder overfor NTB at det er viktigere hva partiene blir enige om, enn når det skjer.

Denne uken stemte Frp i Stortinget dessuten for tre nye motorveiprosjekter som skal finansieres med 15 milliarder bompengekroner.

Mye tyder nå på at det store slaget om bompengene vil stå på budsjettkonferansen i slutten av august, to uker før lokalvalget 9. september.

– Alt som handler om ytelser i kroner og øre, må vurderes i budsjettsammenheng, sier Grøvan.