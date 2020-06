Eigersund vant fram, den anbefalte traseen ble R2

Vegvesenet og Vegdirektoratet har nå sendt planforslaget for ny E39 til Samferdselsdepartementet for endelig vedtak. – Utrolig viktig seier for Eigersund, sier varaordfører Leif Erik Egaas (H).

