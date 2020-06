Honning­barna nomi­nert til pris

Honningbarna er nominert til Heddaprisen. Prisen er teater-Norges høyeste rangerte pris.

Fra forestilling «Jonas» av Jens Bjørneboe. Foto: Erika Hebbert)

KRISTIANSAND: Honningbarna er nominert til Heddaprisen for Beste audiovisuelle design i Kilden Teaters oppsetning av «Jonas» av Jens Bjørneboe. Oppsetningen ble dramatisert av M.H. Hallum.

«Jonas» var Valborg Frøysnes første oppsetning som teatersjef i Kilden. Teaterforestillingen ble satt opp vinteren 2020.

Valborg Frøysnes sier i en pressemelding at det var utrolig gøy at Honningbarna er nominert til Heddaprisen, og at det er veldig fortjent.

– De er ikke bare drivende gode musikere, men de hadde også en intuitiv forståelse for scenerommet og teksten, sier hun.

Vokalist og cellist Edvard Valberg sier at Honningbarna tok en sjanse da de takket ja til prosjektet.

– Vi visste jo ikke i forkant om dette ville fungere. Teateret kunne valgt noe mye mer safe enn oss. Derfor smaker det selvsagt ekstra godt med en nominasjon som dette, sier han.

Sist gang Kilden teater og konserthus ble tildelt en pris for en egenproduksjon var i 2014. Da vant Tyra Tønnessen prisen for Beste regi i oppsetningen «Ekte kjærlighet - fritt etter Camilla Collett».

Punkrockbandet Honningbarnas opprinnelige besetning kommer fra Kristiansand og Søgne. Bandet debuterte med en EP-utgivelse i 2010.