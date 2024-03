Som følge av rettssaken der Jan Helge Andersen er tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, tar Ada Sofie Austegard permisjon fra arbeidet som generalsekretær i Stine Sofies stiftelse.

Dette melder stiftelsen i en pressemelding mandag.

Tar over

Kristin Stokke vil være fungerende generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse så lenge rettssaken pågår.

Hun er til daglig assisterende generalsekretær i virksomheten.

Rettssaken starter i Sør-Rogaland tingrett 15. april, og vil etter planen vare i nesten to måneder.

– Sammen med de andre etterlatte er det viktig for meg som mamma til Stine Sofie, å følge rettssaken. Jeg håper dette vil bidra til å gi flere svar om hva som faktisk skjedde med jentene våre, uttaler Ada Sofie Austegard i pressemeldingen.

Vil være fysisk til stede

Hun etablerte stiftelsen etter Baneheia-drapene i 2000, og har vært generalsekretær siden.

– Som følge av rettssaken, blir det nødvendig for meg å ta permisjon fra jobben min som generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse. Verken tid eller belastningen som denne rettssaken vil medføre, lar seg kombinere med et så viktig arbeid i organisasjonen som er mitt livsverk, sier Austegard.

Marit Høigilt, leder for marked og kommunikasjon i stiftelsen, opplyser til Fædrelandsvennen at Austegard kommer til å være fysisk til stede i rettssalen under rettssaken sammen med andre etterlatte.

Austegard ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer utover det som står i pressemeldingen.